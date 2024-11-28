Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

– Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mới về các sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của khách.

– Chăm sóc khách hàng cũ và mới từ nguồn dữ liệu khách hàng do công ty cung cấp và tự tìm kiếm.

– Phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp dịch vụ để bảo đảm khách hàng được sử dụng dịch vụ tốt nhất.

– Phối hợp chặt chẽ với các nhóm kinh doanh khách lẻ phụ trách khu vực khác để hiểu rõ tính chất, kiến thức về sản phẩm/ dịch vụ có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ; thời gian và lộ trình tour; kết quả của tour; tính cạnh tranh của sản phẩm.

– Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu sản phẩm dịch vụ của công ty.

– Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị du lịch/ lữ hành hoặc các ngành nghề khác liên quan.

– Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương.

– Có kiến thức chung về các sản phẩm tour du lịch Hàn, Nhật, Châu Âu, Đài Loan.

– Kiến thức chung về Visa tại thị trường phụ trách (Hàn, Nhật, Châu Âu).

– Kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểm tâm lý khách hàng, thương lượng, đàm phám, làm việc nhóm, xử lý vấn đề,...

– Có đam mê, nhiệt huyết, tận tâm với nghề.

– Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (đối với nhóm phụ trách tour Châu Âu).

– Thành thạo MS Office (Word, Excel).

– Khả năng chịu áp lực cao, thích ứng tốt, tư duy linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Lương cứng + Hoa hồng theo sản phẩm + Hoa hồng doanh thu + Vượt chỉ tiêu.

-Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

-Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

-Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

-Được cấp máy tính làm việc.

-Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

-Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin