Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
- Hồ Chí Minh:
- CÔNG TY DU LỊCH
- SỰ KIỆN VGO, Khu Biệt Thự, Huy Hoàng, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng.
Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty;
Xây dựng kế hoạch khởi hành các tour và triển khai thực hiện chào bán các sản phẩm du lịch
Có phương án và chiến lược kinh doanh thích hợp cho từng thời điểm trong năm;
Tư vấn tổ chức tour cho khách;
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc.
Theo dõi khách hàng để đáp ứng đúng yêu cầu của khách.
Thay đổi lại chương trình và giá tùy từng đối tượng khách để báo giá phù hợp ngân sách của khách hàng.
Thực hiện ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TỐI THIỂU 1 NĂM KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG
Cẩn thận chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Chi tiết trao đổi trong cuộc phỏng vấn
Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO Thì Được Hưởng Những Gì
Điện thoại, đồng phục công ty.
Được training về kỹ năng sales và thuyết phục khách hàng.
Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài, tham gia chương trình Teambuilding
Các chính sách khác về BHXH, BHYT...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
