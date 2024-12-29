Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CÔNG TY DU LỊCH - SỰ KIỆN VGO, Khu Biệt Thự, Huy Hoàng, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng.

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty;

Xây dựng kế hoạch khởi hành các tour và triển khai thực hiện chào bán các sản phẩm du lịch

Có phương án và chiến lược kinh doanh thích hợp cho từng thời điểm trong năm;

Tư vấn tổ chức tour cho khách;

Thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc.

Theo dõi khách hàng để đáp ứng đúng yêu cầu của khách.

Thay đổi lại chương trình và giá tùy từng đối tượng khách để báo giá phù hợp ngân sách của khách hàng.

Thực hiện ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 20 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói lưu loát,rõ ràng.

TỐI THIỂU 1 NĂM KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG

Cẩn thận chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Chi tiết trao đổi trong cuộc phỏng vấn

Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng hấp dẫn, tính trên doanh số hàng tháng, Thưởng lễ , tết

Điện thoại, đồng phục công ty.

Được training về kỹ năng sales và thuyết phục khách hàng.

Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài, tham gia chương trình Teambuilding

Các chính sách khác về BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO

