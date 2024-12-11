Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: LK1_09 Vinhome, Hàm Nghi, Hà Huy Tập, Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học.
Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.
Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt lộ trình học tập.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
Tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng ( Lương cứng + hoa hồng lên tới 10%)
Được hỗ trợ và đồng hành trong mọi công việc
Được đào tạo các quy trình làm việc, phương pháp làm việc từ phòng Online, người phụ trách hướng dẫn.
Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, hội nhóm, sự kiện tại Edutalk
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.
Huấn luyện trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Văn phòng khi đạt chỉ tiêu.
Nhận trái phiếu chuyển đổi sau 7 năm làm việc tại Edutalk.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-tinh-job267812
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TULAX
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TULAX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TULAX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Tĩnh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Hạn nộp: 13/12/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Quảng Bình Hà Tĩnh Còn 90 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất