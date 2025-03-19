Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 16 USD

APEC Group đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với ba mảng chủ lực:

- Khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên và người đi làm;

- Chương trình đào tạo Đại học;

- Hệ thống trung tâm trải nghiệm STEAM.

Với tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong trong giáo dục đổi mới sáng tạo, chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng phòng Tuyển sinh mảng Giáo dục tài năng để cùng xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục của APEC Group. Đây là cơ hội dành cho những ứng viên đam mê giáo dục, có khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và mong muốn tạo ra những giá trị bền vững trong ngành.

Trong vai trò này, bạn sẽ chịu trách nhiệm các công việc sau:

1. Xây dựng & thực hiện chiến lược tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

- Xác định thị trường mục tiêu, đề xuất các phương pháp tiếp cận học viên tiềm năng hiệu quả.

- Phối hợp với các bộ phận Marketing, Sales để triển khai các chiến dịch tuyển sinh.

- Đề xuất các chương trình ưu đãi, học bổng nhằm thu hút và khuyến khích học viên đăng ký.

2. Quản lý & phát triển đội ngũ tuyển sinh

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự tuyển sinh, đảm bảo năng suất và chất lượng tư vấn.