Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18F, lô A10, KĐT Nam Trung Yên, Đ. Nguyễn Chánh, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (hoặc di chuyển công tác ở các chi nhánh khác trong Hệ thống theo yêu cầu của Ban lãnh đạo), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của BrainMaster Academy.
Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Giải đáp các thắc mắc của phụ huynh học sinh, mở rộng tập khách hàng tiềm năng tại Trung tâm bằng các hoạt động tìm kiếm, thu thập data khách hàng từ các kênh tuyển sinh offline.
Tích cực trong việc hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo.
Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình, dự án để học sinh/phụ huynh hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác về Lộ trình học tập
Hỗ trợ công tác tuyển sinh: thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho học sinh
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi. Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).
Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả.
Biết sử dụng các công cụ quản lý dự án và phần mềm CRM là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có Bằng cấp liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing hoặc giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.000 - 10.000.000
Thu nhập: Lương + commission + thưởng (up to 15 tr)
Đóng BHXH và các phúc lợi khác của công ty (cưới hỏi, lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm....)
Review lương hàng năm và thưởng tết.
Làm việc trong môi trường uy tín, chuyên nghiệp.
Tham gia đào tạo bài bản về Kỹ năng bán hàng của Hubspot Academy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION

CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMASTER EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18F, ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

