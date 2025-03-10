Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH TeenUp
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH TeenUp

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty TNHH TeenUp

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Liên hệ, tư vấn cho khách hàng sản phẩm về Giáo dục tâm lý và kỹ năng sống toàn diện: các khóa học dạy kỹ năng sống, lớp học 1:1,..sách, chương trình trại hè,..
Telesales trực tiếp cho khách hàng là phụ huynh có con trong độ tuổi dậy thì, lắng nghe khách hàng về những lo lắng của họ với con trẻ, trò chuyện cùng phụ huynh, giúp họ tìm ra hướng giải quyết trong những vấn đề với con.
Chăm sóc và hỗ trợ phụ huynh trong quá trình nuôi dạy phẩm chất cùng con khôn lớn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiếu 06 tháng kinh nghiệm làm Sales (Bán hàng, Dịch vụ, Kinh doanh). Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Giáo dục.
Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kết nối với khách hàng tiềm năng.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán xuất sắc để đạt được mục tiêu.
Yêu thích việc giao tiếp, trò chuyện, trao đi giá trị cho phụ huynh/con trẻ thay vì chỉ tập trung vào doanh số.
Khao khát kinh doanh các sản phẩm giáo dục tử tế, có giá trị cho hàng nghìn phụ huynh và trẻ em trên toàn quốc.
Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn
Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng7.000.000- 12.000.000 VND/tháng+ thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có) + phụ cấp (tiền điện thoại). Tổng thu nhập up to20.000.000 - 30.000.000 VND/tháng.
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu,Performance Review 03 tháng/lần.
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề caoEmployee Well-beingcủa từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...
Cơ hội phát triển đột phá
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm và chuyên môn nghiệp vụ bài bảnđể phục vụ cho công việc: mô hình SPIN selling, quản lý customer funnels, kỹ năng negotiate và closing deals, chuyên môn về GDGT nói riêng và giáo dục toàn diện nói chung, v.v... Quá trình đào tạo thực hiện xuyên suốt để liên tục nâng cao năng lực chứ không chỉ dừng lại ở thời điểm onboard.
Văn hóa học tập mạnh mẽthông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Cơ hội làm việc cùng cáctop talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại TeenUp sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòngtạo ra giá trị thực tếcho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
Môi trường an toàn, lành mạnh, drama-free
Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.
Tôn trọng sự đa dạng,LGBTQ+ friendly, 100% restroom đều là Gender-Neutral WC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TeenUp

Công ty TNHH TeenUp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

