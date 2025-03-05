Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tiếp nhận data từ Odin hoặc tự khai thác và liên hệ tư vấn về các chương trình du học của Odin qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cơ sở.
Khai thác và quản lý cộng tác viên cho Công ty
Phát triển thương hiệu các nhân, thương hiệu Công ty trên mạng xã hội (facebook, tiktok)
Phối hợp với đội nhóm để tổ chức các hoạt động hội thảo, truyền thông trong và ngoài Công ty nhằm mục đích quảng bá thương hiệu và tuyển sinh
Chăm sóc khách hàng và nâng cao tỉ lệ chuyển đổi F2
Phối hợp với MKT online trong công tác truyền thông: đánh giá, phản hồi data; seeding...
Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 40 tuổi
Có đam mê, tố chất sale.
Ưu tiên có sở thích, khả năng, kinh nghiệm phát triển kênh mạng xã hội cá nhân (tiktok, fb…)
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, giọng địa phương;
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt;
Tư duy sáng tạo, logic, có khả năng nắm bắt, học hỏi nhanh.
Cẩn thận, có trách nhiệm, nhiệt tình;

Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương gross + Thưởng hiệu suất: 20.000.000 VNĐ - 50.000.000 VND
Cơ chế tăng lương theo thâm niên và hiệu quả công việc;
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Nghỉ phép có hưởng lương 01 ngày/tháng, tối đa 12 ngày/năm;
Có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục;
Team building, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

