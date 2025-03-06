Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
- Hà Nội: Lương từ 08 triệu
- 12 triệu (thoả thuận theo năng lực) Ăn trưa tại công ty Phép năm 12 ngày BHXH ngay sau khi hết thử việc Được thưởng + nghỉ các ngày lễ Quà cho con ngày 1/6, tết trung thu Du xuân, nghỉ mát hàng năm Thời gian làm 8h
- 17h00, nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và Chủ nhật., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Trực page của Công ty;
+ Đăng các đơn hàng của Công ty, tìm lao động phù hợp;
+ Tư vấn các đơn hàng cho học viên;
+ Tham gia đi tuyển sinh tại các tỉnh;
+ Đảm bảo số lượng học viên nhập học hàng tháng theo chỉ tiêu và kế hoạch chung của phòng.
+ Công việc khác Trưởng phòng và Ban Giám đốc giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 1 năm kinh nghiệm
- Ngoại hình thiện cảm, tác phong thân thiện, tự tin
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
