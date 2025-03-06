Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương từ 08 triệu - 12 triệu (thoả thuận theo năng lực) Ăn trưa tại công ty Phép năm 12 ngày BHXH ngay sau khi hết thử việc Được thưởng + nghỉ các ngày lễ Quà cho con ngày 1/6, tết trung thu Du xuân, nghỉ mát hàng năm Thời gian làm 8h - 17h00, nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và Chủ nhật., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Trực page của Công ty;

+ Đăng các đơn hàng của Công ty, tìm lao động phù hợp;

+ Tư vấn các đơn hàng cho học viên;

+ Tham gia đi tuyển sinh tại các tỉnh;

+ Đảm bảo số lượng học viên nhập học hàng tháng theo chỉ tiêu và kế hoạch chung của phòng.

+ Công việc khác Trưởng phòng và Ban Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp trường CĐ, Đại học liên quan….

- Trên 1 năm kinh nghiệm

- Ngoại hình thiện cảm, tác phong thân thiện, tự tin

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin