Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng theo lộ trình từ 6 triệu - 10 triệu - 20 triệu/tháng, upto 50 triệuVNĐ/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm. - Thu nhập cam kết >20 triệu/tháng. - Được đào tạo bài bản và có cơ hội thăng tiến cao. - Miễn phí gửi xe và ăn trưa. - Phụ cấp tiền điện thoại. - Thưởng hiệu quả công việc, Lễ, Tết, tháng lương 13... - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ mát...; - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ nhiệt , Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại và trực tiếp tại công ty (có sẵn data).

- Theo dõi, chăm sóc học viên/thực tập sinh trong suốt quá trình thi tuyển vào đào tạo và hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho học viên/thực tập sinh;

- Thực hiện Các công việc chung theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ 22-30 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm Sales các lĩnh vực tư vấn đào tạo du học, các trường Quốc tế tại Việt Nam, marketing...

- Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, tinh thần làm việc nhóm tốt, kỷ luật lao động cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Tập đoàn JHL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn JHL Việt Nam

