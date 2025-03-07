Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Nguyễn Cơ Thạch,Hà Nội

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng:

Chủ động tìm kiếm học viên qua các kênh online (quảng cáo, mạng xã hội, email marketing) và offline (hội thảo, sự kiện, mối quan hệ).

Trực Page, tư vấn khách hàng qua Page

Kết hợp với data được giao tiến hành các hoạt động tư vấn tuyển sinh (nhắn tin, gọi điện,...)

Đi off phát triển đối tác tuyển sinh, phát triển tuyển sinh tìm kiếm học viên

Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn học viên về nội dung, lợi ích, lộ trình và học phí của các khóa học dịch vụ của Nhà trường.

Giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình học và các vấn đề liên quan.

Xây dựng niềm tin và thuyết phục học viên đăng ký khóa học.

Chốt danh sách học viên

Đàm phán và xử lý phản hồi từ học viên tiềm năng để chốt danh sách học viên đăng ký.

Đảm bảo đạt được chỉ tiêu tuyển sinh hàng tháng.

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:

Theo dõi quá trình học viên tham gia khóa học, duy trì liên lạc để hỗ trợ kịp thời.

Thu thập phản hồi và cải thiện chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng.

Báo cáo và cải tiến:

Lập báo cáo định kỳ về kết quả tuyển sinh và đánh giá hiệu quả công việc.

Đề xuất các chiến lược và ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả tuyển sinh

Đề xuất các nội dung liên quan đến kế hoạch tuyển sinh và hướng nghiệp nhằm mục tiêu phát triển Nhà trường;

Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Được đào tạo, Có kinh nghiệm tư vấn, sale làm trong tuyển sinh giáo dục

- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi

- Kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt;

- Ưu tiên Nam

Tại Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn với mức thu nhập cạnh tranh bao gồm lương cứng 5-8M + % Hoa hồng + % doanh thu đối tác (Upto 20-25M)

- Được cung cấp máy tính thiết bị làm việc

- Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng theo kết quả công việc, thưởng sinh nhật, du lịch thường niên, teambuilding,...

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

- Tăng lương hàng năm căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Nhà trường.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam

