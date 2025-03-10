Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
- Hà Nội:
- Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các chương trình đào tạo, giúp họ lựa chọn lộ trình học tập phù hợp.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, offline, sự kiện và đối tác.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn, đàm phán và hỗ trợ ký kết hợp đồng.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký nhằm đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chủ động, năng động, có trách nhiệm và tính thích ứng linh động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ ( KPIs sẽ trao đổi trong vòng phỏng vấn)
LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Review kết quả công việc định kỳ 2 lần/năm
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, pháttriển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/năm
Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt độngteambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI