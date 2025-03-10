Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các chương trình đào tạo, giúp họ lựa chọn lộ trình học tập phù hợp.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, offline, sự kiện và đối tác.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn, đàm phán và hỗ trợ ký kết hợp đồng.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký nhằm đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng- 1 năm làm tư vấn viên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc tuyển sinh cho các hệ Đại học, CĐ).
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chủ động, năng động, có trách nhiệm và tính thích ứng linh động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8-12 triệu+ thưởng doanh thu thực thu.
Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ ( KPIs sẽ trao đổi trong vòng phỏng vấn)
LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Review kết quả công việc định kỳ 2 lần/năm
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, pháttriển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/năm
Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt độngteambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

