Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5 Ngõ 106/42 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng tiềm năng quan tâm đến các Khóa học Tiếng Anh.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Tiếp cận, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm khóa học, chương trình hợp tác.
- Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng.
- Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho tổ chức các hội thảo/ event tuyển sinh, chương trình tư vấn tuyển sinh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, từng làm về lĩnh vực tư vấn giáo dục là lợi thế.
- Ứng viên có khả năng giáo tiếp tiếng Anh là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, khả năng tư duy phản biện tốt, tự tin, năng động và chủ động trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên làm việc ca tối

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 9.000.000 VND/tháng + bonus cao (thu nhập lên tới 8-15 triệu/tháng). Review lương 2 lần/năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được tạo điều kiện đi đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực
- Tham gia các hoạt động tham quan du lịch định kỳ
- Môi trường làm việc nhiệt tình, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

