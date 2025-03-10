Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng tiềm năng quan tâm đến các Khóa học Tiếng Anh.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

- Tiếp cận, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm khóa học, chương trình hợp tác.

- Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng.

- Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho tổ chức các hội thảo/ event tuyển sinh, chương trình tư vấn tuyển sinh.

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, từng làm về lĩnh vực tư vấn giáo dục là lợi thế.

- Ứng viên có khả năng giáo tiếp tiếng Anh là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, khả năng tư duy phản biện tốt, tự tin, năng động và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên làm việc ca tối

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 9.000.000 VND/tháng + bonus cao (thu nhập lên tới 8-15 triệu/tháng). Review lương 2 lần/năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Được tạo điều kiện đi đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực

- Tham gia các hoạt động tham quan du lịch định kỳ

- Môi trường làm việc nhiệt tình, thân thiện.

