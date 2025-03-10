Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua internet (website, fanpage, zalo, facebook, whatsapp,...)
Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký khóa học và sử dụng dịch vụ của công ty.
Phát triển và mở rộng data khách hàng.
Thống kê, báo cáo dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng và các vấn đề liên quan khi có yêu cầu.
Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale và chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9 triệu - 20 triệu/tháng (Tăng không giới hạn theo doanh thu đạt được)
- Lương theo cấu trúc 3P (Vị trí + Năng lực + Kết quả).
- Nhân sự được thỏa thuận lại mức lương dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân trong buổi phỏng vấn.
- Cơ hội thăng tiến và nâng cao kinh nghiệm cũng như năng lực bản thân khi làm việc trong môi trường quốc tế, được tham gia hỗ trợ các đối tác lớn như Đại sứ quán Mỹ, Đại học Bách Khoa, USAID,...
- Chế độ đóng bảo hiểm theo Quy định Luật lao động và các phúc lợi khác theo Quy định của công ty (lễ tết, nghỉ phép,..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA
