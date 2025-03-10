Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua internet (website, fanpage, zalo, facebook, whatsapp,...)

Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký khóa học và sử dụng dịch vụ của công ty.

Phát triển và mở rộng data khách hàng.

Thống kê, báo cáo dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng và các vấn đề liên quan khi có yêu cầu.

Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

- Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale và chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 triệu - 20 triệu/tháng (Tăng không giới hạn theo doanh thu đạt được)

- Lương theo cấu trúc 3P (Vị trí + Năng lực + Kết quả).

- Nhân sự được thỏa thuận lại mức lương dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân trong buổi phỏng vấn.

- Cơ hội thăng tiến và nâng cao kinh nghiệm cũng như năng lực bản thân khi làm việc trong môi trường quốc tế, được tham gia hỗ trợ các đối tác lớn như Đại sứ quán Mỹ, Đại học Bách Khoa, USAID,...

- Chế độ đóng bảo hiểm theo Quy định Luật lao động và các phúc lợi khác theo Quy định của công ty (lễ tết, nghỉ phép,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA

