Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Zecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà L7 - 45, Khu Đô thị Athena Fulland, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

· Tư vấn, giới thiệu các chương trình đào tạo của công ty, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu.

· Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

· Lắng nghe, phân tích nhu cầu khách hàng để đưa ra tư vấn hiệu quả, hỗ trợ xuyên suốt quá trình tham gia chương trình.

· Đối tượng khách hàng bao gồm cá nhân và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu phát triển trên nền tảng thương mại điện tử.

· Phối hợp với bộ phận Marketing trong các chiến dịch quảng bá nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

· Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân và đóng góp vào mục tiêu chung của đội nhóm

· Theo dõi hiệu quả kinh doanh, đề xuất chiến lược tối ưu doanh số.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Giới tính: Nữ, ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, tự tin.

Giới tính:

· Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục.

Kinh nghiệm:

· Kỹ năng:

Kỹ năng:

o Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.

o Linh hoạt trong xử lý tình huống, có tinh thần chủ động trong công việc.

o Có hiểu biết cơ bản về marketing là một lợi thế.

· Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ngoại ngữ:

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Zecom Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng: 8.000.000 + 16.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn).

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

· Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sales và marketing, nâng cao năng lực tư vấn.

· Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Zecom

