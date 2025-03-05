Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TALK11 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - LK B37 - 26 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển sinh và mời học sinh học thử

Liên hệ đối tác giới thiệu sản phẩm

Tư vấn khóa học Tiếng Anh

Báo cáo tình hình công việc trong ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Tinh thần trách nhiệm với công việc

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (viết)

Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TALK11 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương thỏa thuận + Thưởng kinh doanh

Thưởng: Thưởng Tết, sinh nhật, hiệu suất,...

Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước

Cơ hội dẫn đoàn học sinh trại hè đi nước ngoài hằng năm (Philippines, Malaysia, Singapore...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TALK11

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.