Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TALK11 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH TALK11
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- LK B37
- 26 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển sinh và mời học sinh học thử
Liên hệ đối tác giới thiệu sản phẩm
Tư vấn khóa học Tiếng Anh
Báo cáo tình hình công việc trong ngày/tuần/tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Tinh thần trách nhiệm với công việc
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (viết)
Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm là một lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH TALK11 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương thỏa thuận + Thưởng kinh doanh
Thưởng: Thưởng Tết, sinh nhật, hiệu suất,...
Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước
Cơ hội dẫn đoàn học sinh trại hè đi nước ngoài hằng năm (Philippines, Malaysia, Singapore...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TALK11
