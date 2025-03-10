Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

1. Tư vấn tuyển sinh

• Tìm kiếm, mở rộng data khách hàng tiềm năng từ các nguồn và các kênh khác nhau.

• Thực hiện tư vấn tuyển sinh đạt mục tiêu doanh số được giao hoặc theo tỷ lệ chuyển đổi quy định.

• Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo tư vấn KH

• Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với KH nhằm nâng cao tỷ lệ quay lại, gắn bó của KH.

• Thu học phí đúng theo quy định, quy trình của công ty

• Phối hợp với phòng Marketing trong công tác quảng bá dịch vụ, sản phẩm đến khách hàng;

• Cung cấp dữ liệu về nhu cầu, insight, thói quen của khách hàng cho các phòng liên quan nhằm nâng cao các hoạt động thu hút, giữ chân khách hàng.

2. Chăm sóc khách hàng, học viên

• Tổ chức lớp học, khai giảng, thi xếp lớp, .. theo quy định, quy trình của công ty

• Thông báo kịp thời và đầy đủ thông tin các khóa học tiếp theo cho phụ huynh để đăng ký các khóa tiếp theo

• Đảm bảo cập nhật thông tin về lớp học, tình hình học tập của học viên với phụ huynh và giáo viên và các phòng ban liên quan;

• Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban khác xử lý các vấn đề liên quan đến học viên, giáo viên, phụ huynh;

• Chăm sóc các đối tượng khách hàng theo nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo KH có trải nghiệm tích cực theo yêu cầu của công ty.

3. Báo cáo

• Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu.

4. Các công việc khác theo phân công của cấp trên

- Có khả năng chịu áp lực trong công việc

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, kỹ năng đặt câu hỏi tìm nhu cầu, insight khách hàng

- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề nhanh và quyết đoán

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành kinh tế, quản trị, Marketing,...

- Vi tính văn phòng thành thạo

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Lương cứng: 7 - 15 triệu + thưởng doanh số.

- Thu nhập từ 10 - 25 triệu đồng/tháng

- Thử việc nhận 100% Lương cứng + doanh số

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

- Được review lương 1-2 lần/năm

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch,...

- Thưởng lễ, tết, ..

- Bhxh, Bhyt theo quy định của nhà nước

