Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 81 ngõ 2 Lai Xá, Kim Chung,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Lên kế hoạch tuyển sinh

Tư vấn, giới thiệu chương trình học cho khách hàng trực tiếp và online

Chăm sóc, giải đáp thắc mắc của khách hàng trên fanpages

Tham gia các sự kiện của trung tâm để mở rộng thị trường

Thực hiện phối hợp các công việc phối hợp với bộ phận khác

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing là lợi thế

Độ tuổi: 20-35 (sinh viên năm 3-4 có thể ứng tuyển)

Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế, kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, không nói ngọng

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), công cụ AI

Kỹ năng nhận diện tâm lý khách hàng, xử lý vấn đề tốt

Năng động, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, telesale, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Học việc: 2 tuần

Thử việc 02 tháng

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 6-7 triệu/tháng

Thử việc: 85% lương chính thức

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc nếu đạt được KPI

Lương doanh thu

Xét tăng lương tùy theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động teambuilding

Thưởng lễ, Tết, và các sự kiện đặc biệt của công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam

