Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 81 ngõ 2 Lai Xá, Kim Chung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Lên kế hoạch tuyển sinh
Tư vấn, giới thiệu chương trình học cho khách hàng trực tiếp và online
Chăm sóc, giải đáp thắc mắc của khách hàng trên fanpages
Tham gia các sự kiện của trung tâm để mở rộng thị trường
Thực hiện phối hợp các công việc phối hợp với bộ phận khác
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing là lợi thế
Độ tuổi: 20-35 (sinh viên năm 3-4 có thể ứng tuyển)
Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế, kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, không nói ngọng
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), công cụ AI
Kỹ năng nhận diện tâm lý khách hàng, xử lý vấn đề tốt
Năng động, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, telesale, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Học việc: 2 tuần
Thử việc 02 tháng
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm: 6-7 triệu/tháng
Thử việc: 85% lương chính thức
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc nếu đạt được KPI
Lương doanh thu
Xét tăng lương tùy theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động teambuilding
Thưởng lễ, Tết, và các sự kiện đặc biệt của công ty
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sen Vàng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
