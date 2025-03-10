Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ SPUTNIK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ SPUTNIK
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Phụ trách Công tác tuyển sinh trường
– Tiếp xúc, tư vấn Phụ huynh học sinh. Hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Trường.
– Phát hành hồ sơ tuyển sinh
– Tổ chức dự tuyển
– Tổng hợp – trả kết quả dự tuyển
– Hướng dẫn nhập học
– Chăm sóc học sinh hội nhập
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi : 25 - 35 tuổi
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
- Thực hiện công tác tuyển sinh học sinh các lớp từ lớp 1 đến lớp 9.
- Tinh thần làm việc cao.
- Thái độ tích cực.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Tự tin, có tinh thần đồng đội.
- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế
Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ SPUTNIK Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7,5 triệu + Hoa hồng : Từ 12 Triệu ++
- Thưởng đạt nhất tháng.
- Được đóng bảo hiểm và đầy đủ chế độ
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ SPUTNIK
