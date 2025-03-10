Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, ngõ 69 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ

Đăng bài tuyển sinh cho các khóa học của trung tâm

Tư vấn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh chọn khóa học phù hợp

Phối hợp các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh

Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ. Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, giao tiếp tốt là một lợi thế

Năng động, cởi mở, nhiệt huyết trong công việc, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi

Có laptop/smartphone

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dựa trên doanh số thực tế đem lại cho trung tâm

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

Du lịch, teambuilding cùng công ty

