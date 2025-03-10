Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 8, ngõ 69 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ
Đăng bài tuyển sinh cho các khóa học của trung tâm
Tư vấn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh chọn khóa học phù hợp
Phối hợp các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ. Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, giao tiếp tốt là một lợi thế
Năng động, cởi mở, nhiệt huyết trong công việc, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi
Có laptop/smartphone
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập dựa trên doanh số thực tế đem lại cho trung tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
Du lịch, teambuilding cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
