Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Epic Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Gardenia Hàm Nghi - Mỹ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

:

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khoá học.

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về chương trình đào tạo.

Hoạch định cho khách hàng về các khoá học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

Hỗ trợ khách hàng trong việc xếp lớp và ghi danh học viên.

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Fulltime: ca 1: 9h00-17h30. Ca 2: 14h00-21h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trong độ tuổi từ 18-30.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề.

Có thể làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Epic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cứng 5.000.000- 10.000.000vnd + Hoa hồng (Thu nhập đến 20.000.000vnd).

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn được nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm, tận tâm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Epic Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin