Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng dựa trên data và kịch bản có sẵn.

Duy trì và chăm sóc, tương tác với các khách hàng cũ, khách hàng hiện tại.

Ghi nhận các ý kiến của khách hàng

Data có sẵn

Làm việc tại Văn phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM chỉ cần yêu thích bán hàng.

Tự tin giao tiếp, ưu tiên nữ.

Làm việc fulltime

Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 – 9 triệu/tháng + 3% doanh số theo thỏa thuận. Thu nhập 10-18 triệu/tháng.

Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,..

Có sẵn data khách hàng do bộ phận MKT cung cấp.

Được thưởng nóng theo tháng theo quý nếu đạt thành tích xuất sắc.

Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.

Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.

Được tăng lương định kỳ 5%/năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.