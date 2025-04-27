Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện tư vấn khách hàng dựa trên data và kịch bản có sẵn.
Duy trì và chăm sóc, tương tác với các khách hàng cũ, khách hàng hiện tại.
Ghi nhận các ý kiến của khách hàng
Data có sẵn
Làm việc tại Văn phòng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM chỉ cần yêu thích bán hàng.
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Tự tin giao tiếp, ưu tiên nữ.
Làm việc fulltime
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Tự tin giao tiếp, ưu tiên nữ.
Làm việc fulltime
Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 – 9 triệu/tháng + 3% doanh số theo thỏa thuận. Thu nhập 10-18 triệu/tháng.
Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,..
Có sẵn data khách hàng do bộ phận MKT cung cấp.
Được thưởng nóng theo tháng theo quý nếu đạt thành tích xuất sắc.
Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.
Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.
Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.
Được tăng lương định kỳ 5%/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.
Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
