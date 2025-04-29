Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH AFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH AFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH AFC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Charmvit Tower 117 Trần Duy Hưng &, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, sản phẩm giáo dục ( các chương trình Cử nhân đào tạo từ xa, đào tạo Thạc sĩ, các khóa học ngắn hạn với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và Tài chính);
Chăm sóc khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM và phát triển khách hàng cá nhân qua điện thoại, email, facebook, zalo;....
Hướng dẫn học viên đăng ký hoàn thiện hồ sơ thi và xét tuyển đầu vào;
Hoàn thành KPI công việc phù hợp với định hướng của team.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam/Nữ có độ tuổi từ 22-35 tuổi;
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có ý chí cầu tiến trong công việc;
Chăm chỉ, cókhả năng chịu được áp lực;
Ưu tiên các ứng viên đã cókinh nghiệm tư vấn/chăm sóc khách hàng, chưa có sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 8tr, thu nhập trung bình từ (15tr-20tr); (lương cứng + doanh số+ thưởng hàng tháng);
8tr,
15tr-20tr)
Cơ chế thưởng hấp dẫn thuộc loại tốt nhất trong số các công ty giáo dục hiện nay;
Môi trườnglàm việc hạng Achuyên nghiệp, thân thiện trong ngành giáo dục;
Làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật, và ngày Nghỉ Phép;
Cung cấp đầy đủ data và thiết bị làm việc,văn phòng phẩm;
Kỳ xét tănglương tăng hàng tháng, hàng năm hoặc tăng lương đột xuất nếu có thành tích tốt;
Hưởng BHXH, và các chế độ phúc lợi đi kèm theo đúng quy định của phápluật;
Được tham gia các hoạt động chung của công ty: sinh nhật,nghỉ hè, du lịch,team building…
Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp về quy trình, phương pháp, kỹnăng chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Charmvit Tower 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

