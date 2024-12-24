Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Chung cư Bcons Plaza (Tầng trệt, Block C - D), 22A/6 Đ. Thống Nhất, P. Đông Hoà, TP. Dĩ An, Bình Dương., Dĩ An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

I. TƯ VẤN VÀ GHI DANH

- Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn Phụ huynh / Khách hàng tiềm năng

- Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của phụ huynh

- Tư vấn chương trình học tại trường

- Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHĂM SÓC PHỤ HUYNH VÀ TRẺ

- Theo dõi tình hình học tập của trẻ và thực hiện các dịch vụ chăm sóc trẻ và phụ huynh

- Là kênh liên hệ chính với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến trẻ & phụ huynh

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP BỘ PHẬN EVENT VÀ MARKETING

- Thông báo cho phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo nhằm thu hút trẻ mới và chăm sóc trẻ đang học

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài campus.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.

- Ngoại hình thanh lịch, thân thiện và dễ tạo thiện cảm

- Làm việc toàn thời gian ( T2-T7, Nghỉ 1 ngày thứ 7 )

- Khả năng nắm bắt tâm lý thuyết phục khách hàng tốt.

- Âm giọng rõ, nhẹ nhàng.

Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh;

• Phục vụ bữa ăn tại canteen của trường;

• Học bổng cho con em cán bộ nhân viên;

• Tham quan, nghỉ dưỡng;

• Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;

• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Trường Mầm non Kindy Garden - KGIS

