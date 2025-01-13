Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh ILA Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tạo kế hoạch bán hàng hàng tháng và hàng tuần

- Phát triển tệp khách hàng tiềm năng

- Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để tăng sự gắn kết và có được giới thiệu

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho phụ huynh

- Thúc đẩy doanh số để đạt được mục tiêu bán hàng.

- Xử lý thanh toán của khách hàng mới

- Chuẩn bị báo cáo khách hàng tiềm năng và doanh số hàng tuần/hàng tháng cho quản lý

- Đáp ứng mục tiêu khách hàng tiềm năng hàng tháng, mục tiêu doanh số hàng tháng và tỷ lệ chốt đơn hàng

Địa điểm làm việc:

- ILA - tại Tp Hà Nội

- ILA - tại Tp Hồ Chí Minh

- ILA - tại Lái Thiêu, Bình Dương