Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh ILA Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

ILA Vietnam
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
ILA Vietnam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại ILA Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo kế hoạch bán hàng hàng tháng và hàng tuần
- Phát triển tệp khách hàng tiềm năng
- Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để tăng sự gắn kết và có được giới thiệu
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho phụ huynh
- Thúc đẩy doanh số để đạt được mục tiêu bán hàng.
- Xử lý thanh toán của khách hàng mới
- Chuẩn bị báo cáo khách hàng tiềm năng và doanh số hàng tuần/hàng tháng cho quản lý
- Đáp ứng mục tiêu khách hàng tiềm năng hàng tháng, mục tiêu doanh số hàng tháng và tỷ lệ chốt đơn hàng
Địa điểm làm việc:
- ILA - tại Tp Hà Nội
- ILA - tại Tp Hồ Chí Minh
- ILA - tại Lái Thiêu, Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại ILA Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ILA Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ILA Vietnam

ILA Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: The Crest Residence, 15 Tran Bach Dang, Thu Thiem ward, Thu Duc city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

