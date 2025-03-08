Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Quảng Trị thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị: Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị I, Hướng Hoá, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ thông số vận hành, kiểm tra các thiết bị mang điện của nhà máy theo sự phân công của nhà máy theo sự phân công của TGĐ công ty/GĐ/PGĐ/Quản đốc nhà máy;
Báo cáo trực tiếp với Trưởng ca các thông số kỹ thuật bất thường của nhà máy;
Thực hiện các công tác vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và xử lý sự cố trong nhà máy theo phân công của Trưởng ca nhà máy;
Bảo vệ tài sản, thiết bị trong nhà máy và Thực hiện Báo cáo khi có hư hỏng;
Thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác trực ca. Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của công ty;
Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong suốt thời gian trực vận hành;
Các nhiệm vụ phát sinh ngoài phân công nhiệm vụ.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Hệ thống điện, điện công nghiệp, kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật điện - tự động hoá;
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác quản lý: lắp đặt, vận hành, sửa chữa tại nhà máy điện là 1 lợi thế;
Ứng viên có chứng chỉ vận hành/thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế;
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tư cách nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 16 triệu/ tháng;
Nuôi ăn ở;
Được nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và công ty. Chế độ khen thưởng, lễ, Tết;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô CN6 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

