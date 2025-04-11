Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
- Hải Phòng: Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, huyện An Dương, tp Hải Phòng
Position 1. Production line Management
- Manage quality of line production;
- Quality trouble shooting
- Issue analysis and make action plan
- New line setup follow up
- 4M event follow up
- Line audit/quality KPI control/ Blind test/ Sampling test
- Quality standard control
- Self-Sequence activities control
- SSI map build up and control
- CTP, CTQ, time check management
Position 2. Manufacturing Engineering (ME)
- Improve line productivity (make LB file )
- Develop new line, product (arrange process suitable to minimize loss, build process with high fool proof rate).
- PLI ( process loss improvement) increase UPH, UPPH
- Head count reduction base on process loss analysis
- Handle audit with CS team
