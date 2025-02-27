Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma làm việc tại Hòa Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Thôn Đồng Gội, Xã Hòa Sơn (Cách Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 4km), Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Vận hành lò hơi theo như hướng dẫn
- Kiểm tra, kiểm soát thiết bị hoạt động an toàn, ổn định
- Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
- Tuân thủ các quy định GMP của nhà máy chiết xuất Dược liệu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 18-40
- Tốt nghiệp Trung cấp điện, cơ khí, các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm vận hành lò hơi là điểm cộng, sẽ được đào tạo hướng dẫn thêm
- Có thể làm ca theo yêu cầu
- Chăm chỉ, chi tiết và trung thực

Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000-9.000.000/tháng
- Thời gian làm việc: 7h30 đến 17h, nghỉ trưa 1,5 tiếng
- Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc) khi kí hợp đồng chính thức.
- Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ…
- Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao…
- Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi…
- Chương trình đào tạo, hướng dẫn làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

