Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn hộ cao cấp Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với Phòng Vận Hành

Kiểm soát chất lượng giáo viên và trợ giảng thông qua CCTV/quan sát trong lớp

Đánh giá KPI của giáo viên và trợ giảng

Hòa giải mọi tình huống trong lớp học và tìm giải pháp cho các vấn đề trong các lớp học

Giao tiếp với Quản lý Trung tâm về các tình huống trong lớp học bao gồm: mở/hợp nhất/đóng các lớp để tối đa hóa sỉ số lớp

Trao đổi với Nhóm Dịch vụ Khách hàng về yêu cầu và khiếu nại của phụ huynh liên quan đến khoa học

Phối hợp với Phòng Nhân sự tuyển dụng

Phỏng vấn giáo viên nước ngoài, giáo viên Việt Nam và trợ giảng cho FLA khi cần thiết • Tuyển Giáo Viên Nước Ngoài, Giáo Viên Việt Nam, Trợ Giảng cho FLA khi cần thiết

Xây dựng và Duy trì Chương trình Đào tạo và Huấn luyện Hiệu quả

Cung cấp đào tạo ban đầu cho tất cả giáo viên mới và trợ giảng

Tạo và cung cấp các hội thảo cho tất cả các giáo viên và trợ giảng hiện có cho sự phát triển học tập của họ

Cập nhật chương trình đào tạo khi chương trình thay đổi do xu hướng học thuật

Làm việc với bên Marketing

Giao tiếp với nhóm Bán hàng và Tiếp thị để sắp xếp và lên kế hoạch cho các sự kiện quảng bá FLA

Giúp sắp xếp lịch trình cho các sự kiện, lớp học, trình diễn và kiểm tra trình độ

Làm việc với Phòng Giáo vụ

Đảm bảo chất lượng tài liệu trước khi phát hành cho giáo viên sử dụng

Liên lạc với Phòng Giáo vụ khi có bất kỳ thay đổi nào về nội dung chương trình

Giảng dạy

Dạy tối đa 12 giờ/tuần cho các tình huống sau

Thi xếp lớp

Hỗ trợ dạy khi vắng giáo viên

Làm việc với Ban Tổng Giám đốc (BGĐ)

Liên lạc với nhóm BOM về những thay đổi và cập nhật sẽ được thực hiện trong phòng học vụ.

Các nhiệm vụ khác có thể được BGĐ giao khi có yêu cầu

Trong công việc, chịu sự chỉ đạo của BGĐ và người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Đại Học Sư Phạm ngành ngoại ngữ.

Có kiến thức tốt về Giáo dục và xu hướng Giáo dục hiện nay

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.

Có kinh nghiệm làm Quản lý học vụ, Trưởng giáo viên, Tuyển dụng, vv.

Có kinh nghiệm giảng dạy các môn Robotic, STEM là một lợi thế

Hoạt động tốt với công nghệ

Đội ngũ cầu thủ tận tâm và tận tụy

Thân thiện, năng động, thái độ tích cực

Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Lương và thưởng hấp dẫn

12 ngày nghỉ phép/năm

Lương tháng 13

Đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education

