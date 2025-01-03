Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH 8A Education
- Hồ Chí Minh:
- Căn hộ cao cấp Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với Phòng Vận Hành
Kiểm soát chất lượng giáo viên và trợ giảng thông qua CCTV/quan sát trong lớp
Đánh giá KPI của giáo viên và trợ giảng
Hòa giải mọi tình huống trong lớp học và tìm giải pháp cho các vấn đề trong các lớp học
Giao tiếp với Quản lý Trung tâm về các tình huống trong lớp học bao gồm: mở/hợp nhất/đóng các lớp để tối đa hóa sỉ số lớp
Trao đổi với Nhóm Dịch vụ Khách hàng về yêu cầu và khiếu nại của phụ huynh liên quan đến khoa học
Phối hợp với Phòng Nhân sự tuyển dụng
Phỏng vấn giáo viên nước ngoài, giáo viên Việt Nam và trợ giảng cho FLA khi cần thiết • Tuyển Giáo Viên Nước Ngoài, Giáo Viên Việt Nam, Trợ Giảng cho FLA khi cần thiết
Xây dựng và Duy trì Chương trình Đào tạo và Huấn luyện Hiệu quả
Cung cấp đào tạo ban đầu cho tất cả giáo viên mới và trợ giảng
Tạo và cung cấp các hội thảo cho tất cả các giáo viên và trợ giảng hiện có cho sự phát triển học tập của họ
Cập nhật chương trình đào tạo khi chương trình thay đổi do xu hướng học thuật
Làm việc với bên Marketing
Giao tiếp với nhóm Bán hàng và Tiếp thị để sắp xếp và lên kế hoạch cho các sự kiện quảng bá FLA
Giúp sắp xếp lịch trình cho các sự kiện, lớp học, trình diễn và kiểm tra trình độ
Làm việc với Phòng Giáo vụ
Đảm bảo chất lượng tài liệu trước khi phát hành cho giáo viên sử dụng
Liên lạc với Phòng Giáo vụ khi có bất kỳ thay đổi nào về nội dung chương trình
Giảng dạy
Dạy tối đa 12 giờ/tuần cho các tình huống sau
Thi xếp lớp
Hỗ trợ dạy khi vắng giáo viên
Làm việc với Ban Tổng Giám đốc (BGĐ)
Liên lạc với nhóm BOM về những thay đổi và cập nhật sẽ được thực hiện trong phòng học vụ.
Các nhiệm vụ khác có thể được BGĐ giao khi có yêu cầu
Trong công việc, chịu sự chỉ đạo của BGĐ và người quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tốt về Giáo dục và xu hướng Giáo dục hiện nay
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên.
Có kinh nghiệm làm Quản lý học vụ, Trưởng giáo viên, Tuyển dụng, vv.
Có kinh nghiệm giảng dạy các môn Robotic, STEM là một lợi thế
Hoạt động tốt với công nghệ
Đội ngũ cầu thủ tận tâm và tận tụy
Thân thiện, năng động, thái độ tích cực
Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và thưởng hấp dẫn
12 ngày nghỉ phép/năm
Lương tháng 13
Đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI