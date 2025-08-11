Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH 8A Education
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 2 Circle K
- 74 Nguyễn Cơ Thạch, P.An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thời gian làm việc linh hoạt, xoay ca
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm ba hoặc năm cuối có nhiều thời gian trống
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp tính theo giờ làm việc
- Môi trường làm việc năng động
- Được đào tạo thực tiễn và hướng dẫn tận tình
- Cơ hội tham gia vào công việc thực tế
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
