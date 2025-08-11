Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2 Circle K - 74 Nguyễn Cơ Thạch, P.An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thời gian làm việc linh hoạt, xoay ca

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm ba hoặc năm cuối có nhiều thời gian trống

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH 8A Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp tính theo giờ làm việc

- Môi trường làm việc năng động

- Được đào tạo thực tiễn và hướng dẫn tận tình

- Cơ hội tham gia vào công việc thực tế

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 8A Education

