Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị,KCN Vsip 1,Thuận An,Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi tiến độ sản xuất hàng mẫu
- Hỗ trợ phiên biên dịch
- Làm báo biểu, báo cáo bằng tiếng Trung
- Một số công việc hành chính văn phòng khác
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng hoa nghe - nói - đọc - đánh máy (từ HSK3 trở lên)
- Vi tính văn phòng thành thạo
- Chịu được áp lực công việc cao
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ - 2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH - YT - TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tạo chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
