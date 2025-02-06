Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Đọc tài liệu, góp ý của khách hàng bằng tiếng Anh.

• Đo thông số, kiểm tra mẫu dựa trên tài liệu kỹ thuật, rập, bám sát góp ý của khách hàng.

• Kiểm tra ngoại quan mẫu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 2 năm về kiểm mẫu các mặt hàng thời trang

• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

• Chủ động trong công việc.

• Biết phối hợp công việc với mọi người.

• Hỗ trợ quản lý trong công việc chỉnh sửa mẫu

Quyền lợi

• Mức lương từ 10 triệu - 12 triệu vnđ (tùy theo năng lực)

• Tăng ca tính riêng

• Lương tháng thứ 13 theo cơ bản

• Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam.

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bando Vina

