Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Bando Vina
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Đọc tài liệu, góp ý của khách hàng bằng tiếng Anh.
• Đo thông số, kiểm tra mẫu dựa trên tài liệu kỹ thuật, rập, bám sát góp ý của khách hàng.
• Kiểm tra ngoại quan mẫu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm 2 năm về kiểm mẫu các mặt hàng thời trang
• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
• Chủ động trong công việc.
• Biết phối hợp công việc với mọi người.
• Hỗ trợ quản lý trong công việc chỉnh sửa mẫu
Quyền lợi
• Mức lương từ 10 triệu - 12 triệu vnđ (tùy theo năng lực)
• Tăng ca tính riêng
• Lương tháng thứ 13 theo cơ bản
• Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam.
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Tại Công Ty TNHH Bando Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bando Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
