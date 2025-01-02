Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 61, đường B, Khu chế xuất Linh Trung II, Bình Chiểu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra - thống kê hồ sơ
Làm hồ sơ báo cáo
Cập nhật thông tin
Thực hiện yêu cầu kiểm tra chứng từ của cấp trên
Hỗ trợ các công việc khác...
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đọc hiểu, viết được tiếng Hoa
Giao tiếp tiếng Hoa lưu loát
Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao
Tại Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, lễ, Tết
Thưởng chuyên cần, đi lại, nhà ở
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
