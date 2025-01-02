Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 61, đường B, Khu chế xuất Linh Trung II, Bình Chiểu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra - thống kê hồ sơ

Làm hồ sơ báo cáo

Cập nhật thông tin

Thực hiện yêu cầu kiểm tra chứng từ của cấp trên

Hỗ trợ các công việc khác...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đọc hiểu, viết được tiếng Hoa

Giao tiếp tiếng Hoa lưu loát

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao

Tại Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, lễ, Tết

Thưởng chuyên cần, đi lại, nhà ở

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.