Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Block B, Florita Apartment, 83 D4 Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City., Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Hỗ trợ xử lý, nhập liệu và quản lý thông tin khách hàng.
Kiểm tra, rà soát và cập nhật dữ liệu chính xác vào hệ thống.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng theo sự phân công.
Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 18 - 35 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Thành thạo máy tính cơ bản và các phần mềm văn phòng (Word, Excel,...).
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đào tạo miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
