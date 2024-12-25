Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Block B, Florita Apartment, 83 D4 Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng

Hỗ trợ xử lý, nhập liệu và quản lý thông tin khách hàng.

Kiểm tra, rà soát và cập nhật dữ liệu chính xác vào hệ thống.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng theo sự phân công.

Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, từ 18 - 35 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Thành thạo máy tính cơ bản và các phần mềm văn phòng (Word, Excel,...).

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đào tạo miễn phí trước khi làm việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN

