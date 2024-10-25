Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 06, Đường số 1, An Lạc A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Zero Kara Việt Nam, chuyên kinh doanh máy cấp đông siêu tốc từ Nhật Bản cần tìm ứng viên thực hiện các công việc sau:
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm máy cấp đông siêu tốc cho khách hàng. Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, quản lý, giám sát lịch trình giao hàng. Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức sản phẩm. Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kinh doanh, kỹ thuật hoặc điện lạnh.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng điện lạnh.
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.
Năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các sản phẩm điện lạnh nhập khẩu từ Nhật Bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Chế độ bảo hiểm
Chế độ thưởng
Tăng lương
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
