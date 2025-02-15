Tuyển Nhân viên văn phòng Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

- Kiểm tra thông tin khách hàng từ các nguồn liên quan như CIC, danh sách đen, danh sách rủi ro cao. Trang Vàng và những nguồn khác theo yêu cầu.
- Kiểm tra trùng lặp/ những mẫu đăng ký không đầy đủ như hướng dẫn.
- Nhập dữ liệu và đăng ký hồ sơ đã duyệt lên hệ thống.
- Thực hiện lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, scan các mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng hoặc khoản vay của khách hàng.
- Xuất báo cáo lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ.
- Thực hiện các công việc khác khi được giao bởi Trưởng phòng thẩm định.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc bằng cấp tương đương
- Thành thạo excel
- Có trách nhiệm, sáng tạo, định hướng kết quả, cẩn thận, linh hoạt .
-Năng động, ham học hỏi và thích nghi tốt.

Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.500.000đ/tháng.
- Xét tăng lương hàng năm đánh giá theo năng lực.
- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 14, toà nhà PEGASUS, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

