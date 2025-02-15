Tuyển Nhân viên văn phòng Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

- Kiểm tra thông tin khách hàng từ các nguồn liên quan như CIC, danh sách đen, danh sách rủi ro cao. Trang Vàng và những nguồn khác theo yêu cầu.

- Kiểm tra trùng lặp/ những mẫu đăng ký không đầy đủ như hướng dẫn.

- Nhập dữ liệu và đăng ký hồ sơ đã duyệt lên hệ thống.

- Thực hiện lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, scan các mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng hoặc khoản vay của khách hàng.

- Xuất báo cáo lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ.

- Thực hiện các công việc khác khi được giao bởi Trưởng phòng thẩm định.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc bằng cấp tương đương

- Thành thạo excel

- Có trách nhiệm, sáng tạo, định hướng kết quả, cẩn thận, linh hoạt .

-Năng động, ham học hỏi và thích nghi tốt.

Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.500.000đ/tháng.

- Xét tăng lương hàng năm đánh giá theo năng lực.

- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

