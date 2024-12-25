Tuyển Nhân viên văn phòng CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bình Thạnh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Đăng tải và duy trì nội dung, hình ảnh sản phẩm trên các trang website thương mại điện tử lớn của nước ngoài.

- Nhận file dữ liệu và các thông tin về sản phẩm (mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...), và xử lý trên bảng tính excel.

- Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.

- Quản lý hệ thống billing thanh toán của đối tác.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.

- Tiếng Anh đọc viết cơ bản (không yêu cầu chứng chỉ), khả năng giao tiếp tiếng Anh là điểm cộng.

- Excel các thao tác định dạng (bôi màu, chỉnh định dạng), hàm cơ bản (Sum, count, if...).

- Thời gian làm việc: 7h00 - 16h00, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận theo năng lực (5.800.000 - 8.000.000đ/tháng).

- Xét tăng lương hàng năm đánh giá theo năng lực, thưởng tháng, thưởng lương tháng 13.

- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, tiếp cận quy trình đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Mỹ cùng với các Leader dày dặn kinh nghiệm, thông thạo Ngoại ngữ.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính 2 màn hình, tai nghe).

- Được tham gia các Câu lạc bộ có hỗ trợ kinh phí từ Công đoàn: Yoga, Guitar, cầu lông, đá bóng,...

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC ĐƯỢC LỰA CHỌN:

Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 3-CT2, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ sở 3: Cơ sở 3: QCoop Building, 150 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin