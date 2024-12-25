Tuyển Nhân viên văn phòng CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên văn phòng CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
CENNEXT

Nhân viên văn phòng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CENNEXT

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bình Thạnh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Đăng tải và duy trì nội dung, hình ảnh sản phẩm trên các trang website thương mại điện tử lớn của nước ngoài.
- Nhận file dữ liệu và các thông tin về sản phẩm (mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...), và xử lý trên bảng tính excel.
- Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.
- Quản lý hệ thống billing thanh toán của đối tác.
- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản (không yêu cầu chứng chỉ), khả năng giao tiếp tiếng Anh là điểm cộng.
- Excel các thao tác định dạng (bôi màu, chỉnh định dạng), hàm cơ bản (Sum, count, if...).
- Thời gian làm việc: 7h00 - 16h00, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận theo năng lực (5.800.000 - 8.000.000đ/tháng).
- Xét tăng lương hàng năm đánh giá theo năng lực, thưởng tháng, thưởng lương tháng 13.
- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, tiếp cận quy trình đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Mỹ cùng với các Leader dày dặn kinh nghiệm, thông thạo Ngoại ngữ.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính 2 màn hình, tai nghe).
- Được tham gia các Câu lạc bộ có hỗ trợ kinh phí từ Công đoàn: Yoga, Guitar, cầu lông, đá bóng,...
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC ĐƯỢC LỰA CHỌN:
Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Tầng 3-CT2, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cơ sở 3: Cơ sở 3: QCoop Building, 150 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-phong-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job272516
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC XUÂN VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC XUÂN VINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH dịch thuật HKV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH dịch thuật HKV
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN HÀ NỘI
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm