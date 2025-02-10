Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tuyển dụng – hỗ trợ các hoạt động của công ty

• Làm báo cáo- theo dõi thực hiện các hồ sơ chứng nhận ISO- FSSC

• Cập nhập dữ liệu theo yêu cầu

• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

• Trình độ: 12/12

• Trung thực, cẩn thận trong công việc- nhanh nhẹn, tự giác và quản lý thời gian công việc tốt

• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.,

• Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN

