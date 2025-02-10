Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Tuyển dụng – hỗ trợ các hoạt động của công ty
• Làm báo cáo- theo dõi thực hiện các hồ sơ chứng nhận ISO- FSSC
• Cập nhập dữ liệu theo yêu cầu
• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
• Trình độ: 12/12
• Trung thực, cẩn thận trong công việc- nhanh nhẹn, tự giác và quản lý thời gian công việc tốt
• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.,
• Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
