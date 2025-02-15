Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 - 22 triệu/tháng (tuỳ năng lực) - 2 tháng thử việc 100% lương cứng - Được kí HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc - BHXH, BHTN, BHYT - Lương tháng 13, 14 ngày phép 1 năm. Review lương 1 lần trên năm - Được cung cấp tai nghe, máy tính - thiết bị làm việc, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

+Contact qua điện thoại để trao đổi, tư vấn đưa những ưu điểm và chương trình khuyến mãi hiện có đến với khách hàng để chốt Khách Hàng mua sản phẩm sữa dinh dưỡng

+Ghi nhận thông tin đơn hàng lên hệ thống, theo dõi đơn hàng đến khi đơn hàng giao thành công.

+Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu theo yêu cầu

-100% DATA CÔNG TY CUNG CẤP, KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG, KHÔNG CẦN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Yêu Cầu Công Việc

-Giọng nói rõ ràng

-Ưu tiên có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng, kinh doanh từ 6 tháng

-Không có kinh nghiệm nhưng muốn làm định hướng ngành sale vẫn hỗ trợ đào tạo.

-Không nhận sinh viên vướng lịch học, vướng kinh doanh cá nhân

-Chịu áp lực công việc chạy số. Đam mê bán hàng thích kiếm tiền

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 22 triệu VND

Lương cứng: 7 - 7.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

