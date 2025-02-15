Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
- Hồ Chí Minh: 10
- 22 triệu/tháng (tuỳ năng lực)
- 2 tháng thử việc 100% lương cứng
- Được kí HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc
- BHXH, BHTN, BHYT
- Lương tháng 13, 14 ngày phép 1 năm. Review lương 1 lần trên năm
- Được cung cấp tai nghe, máy tính
- thiết bị làm việc, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
+Contact qua điện thoại để trao đổi, tư vấn đưa những ưu điểm và chương trình khuyến mãi hiện có đến với khách hàng để chốt Khách Hàng mua sản phẩm sữa dinh dưỡng
+Ghi nhận thông tin đơn hàng lên hệ thống, theo dõi đơn hàng đến khi đơn hàng giao thành công.
+Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu theo yêu cầu
-100% DATA CÔNG TY CUNG CẤP, KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG, KHÔNG CẦN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng, kinh doanh từ 6 tháng
-Không có kinh nghiệm nhưng muốn làm định hướng ngành sale vẫn hỗ trợ đào tạo.
-Không nhận sinh viên vướng lịch học, vướng kinh doanh cá nhân
-Chịu áp lực công việc chạy số. Đam mê bán hàng thích kiếm tiền
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 7.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
