Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Ngồi làm việc tại văn phòng quận 12.

Tiếp nhận nhu cầu của khách để tư vấn theo nhu cầu

Lên đơn hàng xử lý với bộ phận kho vận

Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Không ngại áp lực

Không ngại tăng ca khi chưa hoàn thành công việc

Ưu tien ứng viên có kinh nghiệm sales, CSKH

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr-7tr5/tháng, có hoa hồng mỗi tháng min từ 7trieu trở lên

Được hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm

14 ngày phép/năm

Lương tháng 13

Khám sức khỏe hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

