Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Ngồi làm việc tại văn phòng quận 12.
Tiếp nhận nhu cầu của khách để tư vấn theo nhu cầu
Lên đơn hàng xử lý với bộ phận kho vận
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt
Không ngại áp lực
Không ngại tăng ca khi chưa hoàn thành công việc
Ưu tien ứng viên có kinh nghiệm sales, CSKH
Không ngại áp lực
Không ngại tăng ca khi chưa hoàn thành công việc
Ưu tien ứng viên có kinh nghiệm sales, CSKH
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr-7tr5/tháng, có hoa hồng mỗi tháng min từ 7trieu trở lên
Được hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm
14 ngày phép/năm
Lương tháng 13
Khám sức khỏe hằng năm
Được hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm
14 ngày phép/năm
Lương tháng 13
Khám sức khỏe hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI