Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Ngồi làm việc tại văn phòng quận 12.
Tiếp nhận nhu cầu của khách để tư vấn theo nhu cầu
Lên đơn hàng xử lý với bộ phận kho vận
Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt
Không ngại áp lực
Không ngại tăng ca khi chưa hoàn thành công việc
Ưu tien ứng viên có kinh nghiệm sales, CSKH

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr-7tr5/tháng, có hoa hồng mỗi tháng min từ 7trieu trở lên
Được hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm
14 ngày phép/năm
Lương tháng 13
Khám sức khỏe hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 5, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

