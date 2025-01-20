Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
- Hồ Chí Minh: 343 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 1,300 - 2,800 USD
Chức năng:
- Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động cho một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
- Trợ giúp trực tiếp cho Giám đốc điều hành, chủ tịch là người nước ngoài.
Công việc phải làm:
- Toàn bộ các công việc quản trị hành chính văn phòng.
- Quản lý, thực thi hợp đồng lao động và phúc lợi cho nhân sự trong nước.
- Quản lý tuân thủ cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.
- Quản lý thu chi, các báo cáo kế toán cơ bản theo qui định địa phương, báo cáo cho kiểm toán và giám đốc tài chính từ công ty mẹ.
- Quản lý các giao dịch ngân hàng.
- Quản lý các giao dịch với nhà cung cấp, đối tác.
- Trợ giúp các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cho các hoạt động của văn phòng.
Với Mức Lương 1,300 - 2,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, báo cáo, xử lý mọi công việc ở cấp thông thạo và chuyên nghiệp.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
