Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,800 USD

Chức năng:

- Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động cho một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

- Trợ giúp trực tiếp cho Giám đốc điều hành, chủ tịch là người nước ngoài.

Công việc phải làm:

- Toàn bộ các công việc quản trị hành chính văn phòng.

- Quản lý, thực thi hợp đồng lao động và phúc lợi cho nhân sự trong nước.

- Quản lý tuân thủ cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.

- Quản lý thu chi, các báo cáo kế toán cơ bản theo qui định địa phương, báo cáo cho kiểm toán và giám đốc tài chính từ công ty mẹ.

- Quản lý các giao dịch ngân hàng.

- Quản lý các giao dịch với nhà cung cấp, đối tác.

- Trợ giúp các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cho các hoạt động của văn phòng.