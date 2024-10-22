Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36 Đường Số 7, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty cho khách dựa trên nguồn data có sẵn Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng Liên hệ và làm việc với khách hàng Cập nhật bảng giá cho khách Chăm sóc và Hỗ trợ khách ký hợp đồng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cb 7 - 9triệu/tháng ( có luỹ tiến theo năng lực) Thưởng chuyên cần 1 triệu/tháng Hoa hồng, thưởng quý, năm (trao đổi trong buổi phỏng vấn) Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển tốt Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

