Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

Nhân viên văn phòng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 36 Đường Số 7, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty cho khách dựa trên nguồn data có sẵn Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng Liên hệ và làm việc với khách hàng Cập nhật bảng giá cho khách Chăm sóc và Hỗ trợ khách ký hợp đồng
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty cho khách dựa trên nguồn data có sẵn
Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng
Liên hệ và làm việc với khách hàng
Cập nhật bảng giá cho khách
Chăm sóc và Hỗ trợ khách ký hợp đồng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi cao
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cb 7 - 9triệu/tháng ( có luỹ tiến theo năng lực) Thưởng chuyên cần 1 triệu/tháng Hoa hồng, thưởng quý, năm (trao đổi trong buổi phỏng vấn) Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển tốt Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Lương cb 7 - 9triệu/tháng ( có luỹ tiến theo năng lực)
Thưởng chuyên cần 1 triệu/tháng
Hoa hồng, thưởng quý, năm (trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển tốt
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-phong-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job220652
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Hạn nộp: 16/09/2025
Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHANG GROUP
7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CENNEXT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Lớp mẫu giáo Hoa Nắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Lớp mẫu giáo Hoa Nắng
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH CƠ ĐIỆN NHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH CƠ ĐIỆN NHD
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK ĐÔNG NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH AED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AED VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIRESIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIRESIN
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,800 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
1,300 - 2,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
7.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH GCL CERTIFICATION VIỆT NAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Cube System Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Cube System Vietnam Co., Ltd
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
10 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam
7.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Khang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH HDX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH HDX Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt
6.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,200 USD CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
400 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm