Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 36 Đường Số 7, Phường An Phú, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty cho khách dựa trên nguồn data có sẵn
Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng
Liên hệ và làm việc với khách hàng
Cập nhật bảng giá cho khách
Chăm sóc và Hỗ trợ khách ký hợp đồng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi cao
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cb 7 - 9triệu/tháng ( có luỹ tiến theo năng lực) Thưởng chuyên cần 1 triệu/tháng Hoa hồng, thưởng quý, năm (trao đổi trong buổi phỏng vấn) Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển tốt Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Lương cb 7 - 9triệu/tháng ( có luỹ tiến theo năng lực)
Thưởng chuyên cần 1 triệu/tháng
Hoa hồng, thưởng quý, năm (trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển tốt
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
