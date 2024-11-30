Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 52
- 54
- 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng đã mua hàng của công ty
Báo cáo thường kỳ công việc cho cấp trên.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành.
Khá về Excel
Cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc
Khá về Excel
Cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản gross: 6.000.000 đồng/tháng đến 8.000.000 đồng/tháng
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Đóng BHXH theo đúng quy định
Lương Tháng 13
Du lịch, team building hằng năm
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Đóng BHXH theo đúng quy định
Lương Tháng 13
Du lịch, team building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI