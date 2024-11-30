Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng đã mua hàng của công ty

Báo cáo thường kỳ công việc cho cấp trên.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành.

Khá về Excel

Cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản gross: 6.000.000 đồng/tháng đến 8.000.000 đồng/tháng

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Đóng BHXH theo đúng quy định

Lương Tháng 13

Du lịch, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin