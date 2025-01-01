Tuyển Nhân viên văn phòng Lớp mẫu giáo Hoa Nắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2247 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Thu học phí bé
Tiếp phụ huynh
Ghi nhận thu chi vào sổ
Phụ hiệu trưởng một số việc văn phòng

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ
Nhiệt tình
Chịu khó
Trung thực
Ham học hỏi.

Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT
Thưởng vào các dịp lễ lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 2247 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

