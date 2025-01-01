Tuyển Nhân viên văn phòng Lớp mẫu giáo Hoa Nắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2247 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Thu học phí bé
Tiếp phụ huynh
Ghi nhận thu chi vào sổ
Phụ hiệu trưởng một số việc văn phòng
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ
Nhiệt tình
Chịu khó
Trung thực
Ham học hỏi.
Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT
Thưởng vào các dịp lễ lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp mẫu giáo Hoa Nắng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
