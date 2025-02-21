Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 400 - 600 USD

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Nhân viên văn phòng

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: KCN M’Drak, Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch cho các Dự án.
- Thay mặt Ban Giám đốc tiếp đón, liên hệ với các đối tác, khách hàng, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án.
- Lập kế hoạch, biện pháp ATLĐ-PCCC-VSMT, đề xuất các vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo ATLĐ-PCCC-VSMT, thực hiện các về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe & y tế.
- Quản lý theo dõi kiểm định, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, thực hiện các công việc liên quan đến quản lý phương tiện bảo vệ tài sản Doanh nghiệp & Người lao động.
- Theo dõi, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy, huấn luyện cho các nhóm đối tượng có liên quan và thực hành phòng cháy chữa cháy, phụ trách tổ cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
- Quản lý phương tiện & nhà thầu ra vào Công ty, các dụng cụ & thuốc y tế.
- Giám sát & tuần tra xưởng hàng ngày.
- Tham mưu với cấp trên về việc thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Nhân sự.
- Quản lý đội bảo vệ, tổ xây dựng và các công việc nghiệp vụ khác liên quan.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 1, lô 2, lô 3 thuộc khu chức năng HH-03 CCN M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

