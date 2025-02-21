Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 400 - 600 USD

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch cho các Dự án.

- Thay mặt Ban Giám đốc tiếp đón, liên hệ với các đối tác, khách hàng, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án.

- Lập kế hoạch, biện pháp ATLĐ-PCCC-VSMT, đề xuất các vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo ATLĐ-PCCC-VSMT, thực hiện các về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe & y tế.

- Quản lý theo dõi kiểm định, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, thực hiện các công việc liên quan đến quản lý phương tiện bảo vệ tài sản Doanh nghiệp & Người lao động.

- Theo dõi, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy, huấn luyện cho các nhóm đối tượng có liên quan và thực hành phòng cháy chữa cháy, phụ trách tổ cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Quản lý phương tiện & nhà thầu ra vào Công ty, các dụng cụ & thuốc y tế.

- Giám sát & tuần tra xưởng hàng ngày.

- Tham mưu với cấp trên về việc thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Nhân sự.

- Quản lý đội bảo vệ, tổ xây dựng và các công việc nghiệp vụ khác liên quan.