Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tổ chức xây dựng hệ thống các quy chế, chế độ và biểu mẫu báo cáo tiến độ kế hoạch công việc thống nhất để áp dụng trong các phòng ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

2. Lập kế hoạch hoạt động, định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn giai đoạn trung và dài hạn

3. Lập kế hoạch thực hiện dự án phù hợp với định hướng chung toàn TĐ, định kỳ kiểm tra - đánh giá việc triển khai thực hiện dự án tại các bộ phận, đơn vị thành viên trong TĐ

4. Định kỳ chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo BOD tình hình thực hiện kế hoạch của các phòng ban và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phục vụ công tác điều hành quản trị của Ban Lãnh đạo.

5. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD đầu tư của các bộ phận và đơn vị thành viên để đề xuất BOD chỉ đạo kịp thời.

6. Quản lý công tác kế hoạch toàn tập đoàn: Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các phòng ban TĐ, các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện công việc cấp đơn vị định kỳ tháng/quý/năm. Theo dõi, cập nhật kế hoạch, giám sát việc thực hiện kế hoạch và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của các phòng ban và toàn TĐ. Từ đó có những ý kiến tham mưu cho ban TGĐ về việc điều chỉnh kế hoạch(nếu thấy cần thiết) hoặc có định hướng phù hợp hơn

7. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thành viên xây dựng khung báo cáo tổng kết hoạt động SXKD đầu tư hàng năm và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất KD đầu tư của các năm tiếp theo phục vụ Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ hàng năm của toàn Tập đoàn