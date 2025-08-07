Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý nhóm CS: Chăm sóc khách hàng

- Đối ứng các vấn đề phát sinh ở khách hàng để không phát sinh QPM

- Quản lý, phân bố nhân lực nhóm RESIDET, nhóm thời vụ làm việc tại khách hàng

- Tổng hợp và làm báo cáo đối sách, thông tin các vấn đề phát sinh ở khách hàng để Team QC xưởng điều tra nguyên nhân và cải tiến lỗi

- Quản lý mục tiêu KPI của nhóm mình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực CS trong doanh nghiệp linh kiện điện tử

- Kỹ năng văn phòng (Excel/PPT/Word) khá trở lên

- Có khả năng Leadership, biết thử thách, cần cù, thật thà, có sức khỏe và tâm lý tốt.

* Quyền lợi được hưởng:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại

- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca

Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin