Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hòa Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
+Ra đơn theo yêu cầu của khách hàng
+Kiểm tra số lượng trên đơn trước khi ra khỏi kho
+Gọi điện thuyết phục khách hàng lên đơn hàng (Có Data khách hàng)
+Xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng
+Nhập dữ liệu Word, Excel lên báo cáo chi thu
+Kiểm tra mẫu mã sản phẩm trước khi sản xuất
+Soạn & sắp xếp chứng từ
+Gửi thư từ tài liệu đến đối tác
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng
- Chịu được áp lực tốt, hòa đồng, vui vẻ
- Chịu học hỏi
- Có thể tăng ca ( Đơn hàng gấp)
- Chịu được áp lực tốt, hòa đồng, vui vẻ
- Chịu học hỏi
- Có thể tăng ca ( Đơn hàng gấp)
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được bao cơm trưa
- Được thưởng lương tháng 13
- Được đăng ký bảo hiểm sau 1 năm
- Được thưởng khi công ty đạt chỉ tiêu doanh số
- Được team building hàng năm
- Được nhận quà vào diệp lễ
- Nghỉ lễ tết giống theo quy định
- Được thưởng lương tháng 13
- Được đăng ký bảo hiểm sau 1 năm
- Được thưởng khi công ty đạt chỉ tiêu doanh số
- Được team building hàng năm
- Được nhận quà vào diệp lễ
- Nghỉ lễ tết giống theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI