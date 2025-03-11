Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

+Ra đơn theo yêu cầu của khách hàng

+Kiểm tra số lượng trên đơn trước khi ra khỏi kho

+Gọi điện thuyết phục khách hàng lên đơn hàng (Có Data khách hàng)

+Xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng

+Nhập dữ liệu Word, Excel lên báo cáo chi thu

+Kiểm tra mẫu mã sản phẩm trước khi sản xuất

+Soạn & sắp xếp chứng từ

+Gửi thư từ tài liệu đến đối tác

- Tin học văn phòng

- Chịu được áp lực tốt, hòa đồng, vui vẻ

- Chịu học hỏi

- Có thể tăng ca ( Đơn hàng gấp)

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được bao cơm trưa

- Được thưởng lương tháng 13

- Được đăng ký bảo hiểm sau 1 năm

- Được thưởng khi công ty đạt chỉ tiêu doanh số

- Được team building hàng năm

- Được nhận quà vào diệp lễ

- Nghỉ lễ tết giống theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC KHẢI

