Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Thống kê, điểm danh nhân sự của phòng ban hằng ngày

-Nhập và thống kê hàng hóa, sản phẩm, các số liệu phát sinh trong từng khâu sản xuất;

-Tổng hợp số lượng hàng hóa nhập- xuất – tồn mỗi ngày và trong tháng;

-Đảm bảo các khía cạnh kế toán, số liệu được thực hiện chính xác và đúng hạn;

-Thống kê và nhập liệu sản xuất

-Lưu trữ chứng từ, tài liệu theo quy định

-Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công-Công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Toán thống kê, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan,...

-Ham học hỏi, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm với công việc

-Không đặt nặng kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

-Vi tính tốt, sử dụng được SAP là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Ăn trưa tại công ty

-Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...

-Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

