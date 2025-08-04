Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH
Các công việc khác của quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn
Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân: 15-20 triệu/tháng (Đảm bảo Lương cứng 7tr không ảnh hưởng KPI)
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương (không phụ thuộc KPI)
14 ngày phép/năm, Teambuilding hằng năm, khám sức khỏe định kì
Cung cấp sẵn máy tính + tai nghe làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel,...
Voucher, Contest, các giải thưởng theo tuần - tháng
Không có kinh nghiệm sẽ được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
