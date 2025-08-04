Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH

Các công việc khác của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn

Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 15-20 triệu/tháng (Đảm bảo Lương cứng 7tr không ảnh hưởng KPI)

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương (không phụ thuộc KPI)

14 ngày phép/năm, Teambuilding hằng năm, khám sức khỏe định kì

Cung cấp sẵn máy tính + tai nghe làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel,...

Voucher, Contest, các giải thưởng theo tuần - tháng

Không có kinh nghiệm sẽ được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

