Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Huge-Fam
- Hồ Chí Minh: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
1. Quản lý văn phòng phẩm & hậu cần nội bộ
- Đặt cơm trưa, nước uống, nhu yếu phẩm văn phòng định kỳ
- Quản lý kiểm soát, nhận & đặt văn phòng phẩm từ các bộ phận
- Hỗ trợ các bộ phận khác liên quan đến hành chính: Cung cấp chứng từ, hồ sơ cần thiết,…
- Chấm công nhân viên văn phòng, vận hành và dự án.
- Các công việc khác.
2. Quản lý giấy tờ & hồ sơ hành chính
- Soạn, nộp, theo dõi hồ sơ: đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan
- Phối hợp chuẩn bị giấy tờ khi làm việc với cơ quan nhà nước
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nội bộ
3. Thanh toán & làm việc với nhà cung cấp
- Theo dõi và thanh toán: điện, nước, điện thoại, internet, thuê văn phòng, máy in, phí dịch vụ,...
- Thực hiện tạm ứng, thanh toán tạm ứng các khoản chi hành chính.
- Nhập chứng từ, hồ sơ liên quan đến hành chính.
4. Quản lý xe cộ & vận chuyển
- Theo dõi xăng xe, quãng đường sử dụng xe của công ty.
5. Báo cáo
- Tổng hợp báo cáo chi phí.
- Gửi báo cáo định kỳ cho trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
- Sử dụng tốt Excel, biết lập bảng kê và theo dõi chi phí
- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí hành chính – văn phòng từ 6 tháng trở lên.
Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI