Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Huge-Fam
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty TNHH Huge-Fam

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Quản lý văn phòng phẩm & hậu cần nội bộ
- Đặt cơm trưa, nước uống, nhu yếu phẩm văn phòng định kỳ
- Quản lý kiểm soát, nhận & đặt văn phòng phẩm từ các bộ phận
- Hỗ trợ các bộ phận khác liên quan đến hành chính: Cung cấp chứng từ, hồ sơ cần thiết,…
- Chấm công nhân viên văn phòng, vận hành và dự án.
- Các công việc khác.
2. Quản lý giấy tờ & hồ sơ hành chính
- Soạn, nộp, theo dõi hồ sơ: đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan
- Phối hợp chuẩn bị giấy tờ khi làm việc với cơ quan nhà nước
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nội bộ
3. Thanh toán & làm việc với nhà cung cấp
- Theo dõi và thanh toán: điện, nước, điện thoại, internet, thuê văn phòng, máy in, phí dịch vụ,...
- Thực hiện tạm ứng, thanh toán tạm ứng các khoản chi hành chính.
- Nhập chứng từ, hồ sơ liên quan đến hành chính.
4. Quản lý xe cộ & vận chuyển
- Theo dõi xăng xe, quãng đường sử dụng xe của công ty.
5. Báo cáo
- Tổng hợp báo cáo chi phí.
- Gửi báo cáo định kỳ cho trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
- Sử dụng tốt Excel, biết lập bảng kê và theo dõi chi phí
- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí hành chính – văn phòng từ 6 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Huge-Fam

Công ty TNHH Huge-Fam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

