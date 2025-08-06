Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

1. Quản lý văn phòng phẩm & hậu cần nội bộ

- Đặt cơm trưa, nước uống, nhu yếu phẩm văn phòng định kỳ

- Quản lý kiểm soát, nhận & đặt văn phòng phẩm từ các bộ phận

- Hỗ trợ các bộ phận khác liên quan đến hành chính: Cung cấp chứng từ, hồ sơ cần thiết,…

- Chấm công nhân viên văn phòng, vận hành và dự án.

- Các công việc khác.

2. Quản lý giấy tờ & hồ sơ hành chính

- Soạn, nộp, theo dõi hồ sơ: đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan

- Phối hợp chuẩn bị giấy tờ khi làm việc với cơ quan nhà nước

- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nội bộ

3. Thanh toán & làm việc với nhà cung cấp

- Theo dõi và thanh toán: điện, nước, điện thoại, internet, thuê văn phòng, máy in, phí dịch vụ,...

- Thực hiện tạm ứng, thanh toán tạm ứng các khoản chi hành chính.

- Nhập chứng từ, hồ sơ liên quan đến hành chính.

4. Quản lý xe cộ & vận chuyển

- Theo dõi xăng xe, quãng đường sử dụng xe của công ty.

5. Báo cáo

- Tổng hợp báo cáo chi phí.

- Gửi báo cáo định kỳ cho trưởng bộ phận